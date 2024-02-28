В Калужской области снизилось количество фальшивок

За прошлый год обнаружены 82 поддельные банкноты и две монеты, сообщили 28 февраля в региональном отделении Банка России.

Годом ранее нашли 182 подделки.

Большинство подделок – купюры в 5000 рублей. Также за год найдены три поддельные банкноты долларов.

- В целом по стране уровень фальшивомонетничества также остается стабильно низким, - прокомментировала главный эксперт по исследованию денежных знаков калужского отделения Банка России Елена Асеева. - На 1 миллион банкнот Банка России, находящихся в обращении в 2023 году, приходилось всего две фальшивки, тогда как в 2022 году – четыре. Но терять бдительность не стоит. Для безопасных расчетов нужно уметь проверить наличные деньги на подлинность.