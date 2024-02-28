В Калуге учебных террористов ликвидировали на железной дороге

Тренировка силовиков прошла в среду, 28 февраля, сообщили в региональном управлении ФСБ.

По легенде, четверо преступников хотели взорвать железнодорожный мост через Угру, но их атаку отразили сотрудники вневедомственной охраны.

Тогда террористы отошли к железнодорожной станции Сергиев Скит и заблокировались в одном из вагонов.

В результате силовики учебно нейтрализовали трех преступников, а одного захватили.