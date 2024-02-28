«Калугапутьмаш» усиливает импортонезависимость

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Завод «Калугапутьмаш» (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины», СТМ) осваивает производство новой высокотехнологичной путевой машины для железных дорог. Это будет полностью отечественная техника, задача которой – помогать железнодорожникам содержать в порядке стальные магистрали.

Опытный образец первой российской машины ПМА-3 завод планирует выпустить и отправить на сертификацию уже в этом году. Ранее аналогичную технику собирали из импортных комплектующих на Калужском заводе «Ремпутьмаш». Сейчас же машину по сути разработали заново, «с нуля», с использованием отечественных комплектующих. Прежде всего, для выпуска новой техники необходимо подготовить производственные площади, так как габаритная длина ПМА-3 составляет порядка 35 метров.

«Сейчас идет реконструкция 26 цеха – сносим перегородки, объединяем два производственных помещения, в одном из которых есть железнодорожная ветка. Силами работников транспортного цеха начинаем укладывать вторую железнодорожную ветку. Для сборки кабин предусмотрено отдельное производственное помещение, там уже идут работы по заливке полов. Площади позволяют, планировочное решение есть. Завод получит современное производственное помещение, предназначенное для параллельного производства двух сложных путевых машин, в частности – для новой ПМА-3», – сообщил первый заместитель директора завода «Калугапутьмаш» Игорь Сигаев.

Рабочие завода говорят, что для них такая масштабная задача, конечно, вызов, но вполне решаемый. Все же КПМ уже более полувека выпускает разные путевые железнодорожные машины, которые работают и в России, и в странах СНГ, и даже в Индии. «Новая техника – это гарантия работы. Завод развивается, обучает специалистов внутри, обновляет цеха. Есть задачи, есть и условия выполнения, в такой ситуации и работать приятно», – рассказывает Алексей Конкин, слесарь-электромонтажник сборочного производства.

ПМА-3 – это высокотехнологичная выпровочно-подбивочно-рихтовочная машина. Ведутся работы по производству 10 узлов, для которых уже утверждена конструкторская документация. «Металлоконструкции, тележки – практически все сложные узлы будем изготавливать на заводе. Конструкторы перерабатывают все технологии с использованием отечественных комплектующих», – отметил Игорь Сигаев.

Проект машины ПМА-3 с 2023 года разрабатывают Инженерно-конструкторский центр СТМ (под руководством главного конструктора Сергея Жукова) и проектное управление дирекции по развитию Группы РПМ. Разработка данного проекта ведется в соответствии с планом и разбита на 15 контрольных точек (КТ): от разработки бизнес-идеи до старта производства серийных образцов. На сегодняшний день процесс находится на стадии КТ 9: до конца марта планируется завершить разработку рабочей конструкторской документации, после этого можно будет приступать к изготовлению опытного образца.

Справка:

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ПМА-3 используется для уплотнения балласта под шпалами и у торцов шпал, динамической стабилизации железнодорожного пути, комплексной выправки в продольном профиле по уровню и в плане. Для выполнения сложных технологических операций на ПМА-3 будет установлено множество интеллектуальных систем: для управления всеми механизмами машины, измерения и оцифровки всех датчиков нивелировочной и рихтовочной системы, а также датчиков положения подбивочных блоков, анализа их состояния и выдачи голосовых сообщений о неисправности или неправильных действия машиниста.



Калужский завод путевых машин и гидроприводов (Калугапутьмаш) входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины». Завод выпускает путевые машины, промышленные тепловозы, гидравлические передачи для автомотрис, промышленных и маневровых тепловозов, для дизель-поездов, гидротрансформаторы для силовых агрегатов буровых установок, гидравлические муфты и приводы технологического оборудования.

«Синара –Транспортные Машины», СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру

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