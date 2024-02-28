Калужанка заработала 2000 рублей и рискует сесть на три года

На 33-летнюю женщину завели уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов, сообщили 28 февраля в полиции.

Она нашла в интернете объявление, который искал возможность зарегистрироваться в областном центре.

За регистрацию 10 иностранцев калужанка получила 2000 рублей. Никто из этих людей в ее квартире не жил.

По уголовной статье женщине грозит до трех лет колонии.