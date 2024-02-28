В Калуге прошли учения МЧС

По легенде, под лед провалился рыбак. Его достали из воды, а потом пострадавшему оказали помощь.

Также в учениях приняли участие спасатели-водолазы, они отработали навыки поиска пострадавших подо льдом.

В МЧС отмечают, что сейчас толщина льда на Оке – 20-30 сантиметров, но есть промоины.