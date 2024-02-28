В Калуге завоют сирены

В предыдущий раз проверка системы проводилась в октябре.

Сирены включат на одну минуту в промежуток между 10:40 и 10:44.

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