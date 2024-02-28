Козельскому механическому заводу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

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ПАО «КОЗЕЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в связи с увеличением объемов производства приглашает сотрудников на вакансии

Руководитель центра планирования производства — 90 000 р.

Начальник участка — 55 000 р.

Зам. главного бухгалтера — 66 000 р.

Экономист — 45 500 р.

Ведущий бухгалтер — 54 300 р.

Инженер-конструктор — от 47 000 р.

Инженер-технолог — от 45 000 р.

Контролер качества — 35 000 руб.

Начальник ОТК — 50 000 р.

Сдельная оплата труда:

Слесарь-монтажник (монтаж оборудования) — от 60 000 р.

Слесарь-сборщик сэндвич-панелей — от 60 000 р.

Слесарь-электромонтажник — от 60 000 р.

Чистильщик металла — от 40 000 р.

Официальное трудоустройство по TK РФ! Зарплата —2 раза в месяц.

Недорогая столовая на территории завода.

Иногородним предоставляется общежитие или доставка на работу.

8 (48442) 2-06-07, 8-916-777-78-22

komz.ru

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