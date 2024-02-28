Калужская область стала участником «Марафона достижений»

Жители Калужской области теперь могут ознакомиться с мероприятиями, которые планируют провести в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Их можно увидеть на платформе https://za.gorodsreda.ru. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

С начала года по России провели уже более 1000 соревнований, фестивалей, гуляний, ярмарок и концертов на территориях, которые благоустроили в рамках нацпроекта.

С анонсами мероприятий в Калужской области можно ознакомиться по ссылке: https://40.gorodsreda.ru/news. Также тут выкладывают фотографии с прошедших праздников.

В Калужской области уже благоустроили 577 общественных и 1 166 дворовых территорий. Регион каждый год побеждает в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.