Восточные сладости ручной работы Hayali: вкусно, красиво, натурально

erid: 2VfnxwPon1W
В Калужской области выпускаются кондитерские изделия бренда Hayali. Фабрика King Food три года производит разнообразные восточные сладости. За богатый и насыщенный вкус, качество и красоту исполнения продукция компании получила медали престижного дегустационного конкурса «Продукт года‑2023» в рамках международной выставки WorldFood Moscow.
Чем же покорили покупателей восточные сладости от калужской компании? На это ответили сами калужане.
На Городском рынке Калуги состоялась дегустация продукции местных производителей, среди которой большой интерес горожан вызвали восточные сладости бренда Hayali, приготовленные вручную с соблюдением многовековых традиций Востока.
Перед калужанами предстало все разнообразие восточной сладости рахат-лукум: гранатовый с фисташкой, с фундуком, с лимоном, ореховые палочки с различной вкусовой палитрой — инжир, виноград, апельсин.
Еще одним вкусным угощением на дегустации стало пишмание — это воздушная халва, или сладкая вата по-турецки. Пишмание готовится на основе трех простых ингредиентов: муки, масла и сахарного сиропа, но по своему внешнему виду этот десерт должен напоминать клубок из тончайших нитей. Два человека в четыре руки тридцать минут без остановки растягивают специально сваренную карамель, превращая ее в воздушные волокна, которые буквально тают во рту.
— Восточные сладости мы покупали и раньше, но не скажу, что часто, да и в магазинах выбор стандартный, уже все знаешь, — признается покупательница Светлана. — А сегодня мы пробовали необычный лукум. Особенно понравился гранатовый, съели с удовольствием. Он в меру сладкий, очень приятный.
— Еще особую халву попробовали — пишмание называется. Вы знаете, она вообще очень нежная, такая вкусная! — добавляет Ирина, которая пришла на дегустацию вместе со Светланой. — Лично мне понравилось с корицей.
— Я люблю халву, мармелад, только с ними чай и пью, — рассказывает учитель на пенсии Татьяна Александровна. — Пишмание пробую впервые. Во рту тает, очень вкусно! Из всего разнообразия оно меня больше всего удивило. Палочки-лукум я бы купила по коробочке своим невесткам в подарок к 8 Марта.
— Я восточные сладости обожаю, — говорит калужанка Светлана. — На дегустации попробовала практически все. Мне очень понравились ореховые палочки с апельсинами, рахат-лукум с фисташкой и ароматом ванили, очень вкусный. Пишмание приятно удивило, обязательно куплю для семьи.
— Сегодня многие калужане спрашивают о новом продукте пишмание, его производство мы начали пару лет назад, — говорит руководитель отдела по качеству компании King Food Сиёвуш Нозимов. – Людям интересно, как выглядит, из чего сделан, а когда пробуют, сразу спрашивают, где купить. Чаще всего люди выбирают пишмание с фисташкой и какао. Мощность завода позволяет изготавливать до 70 тонн сладостей в день.
— Сегодняшний день показал, что люди любят наши сладости, берут их с удовольствием. В планах — держать марку и развиваться, радовать покупателей новинками! — поделился впечатлениями после дегустации Нозимов Сиёвуш.
Реклама. ООО «КИНГ-ФУД». 6+
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.