Восточные сладости ручной работы Hayali: вкусно, красиво, натурально

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Качество и красота ручной работы

В Калужской области выпускаются кондитерские изделия бренда Hayali. Фабрика King Food три года производит разнообразные восточные сладости. За богатый и насыщенный вкус, качество и красоту исполнения продукция компании получила медали престижного дегустационного конкурса «Продукт года‑2023» в рамках международной выставки WorldFood Moscow.

Чем же покорили покупателей восточные сладости от калужской компании? На это ответили сами калужане.

Готовят с любовью

На Городском рынке Калуги состоялась дегустация продукции местных производителей, среди которой большой интерес горожан вызвали восточные сладости бренда Hayali, приготовленные вручную с соблюдением многовековых традиций Востока.

Перед калужанами предстало все разнообразие восточной сладости рахат-­лукум: гранатовый с фисташкой, с фундуком, с лимоном, ореховые палочки с различной вкусовой палитрой — инжир, виноград, апельсин.

Еще одним вкусным угощением на дегустации стало пишмание — это воздушная халва, или сладкая вата по-турецки. Пишмание готовится на основе трех простых ингредиентов: муки, масла и сахарного сиропа, но по своему внешнему виду этот десерт должен напоминать клубок из тончайших нитей. Два человека в четыре руки тридцать минут без остановки растягивают специально сваренную карамель, превращая ее в воздушные волокна, которые буквально тают во рту.

Съели с удовольствием

— Восточные сладости мы покупали и раньше, но не скажу, что часто, да и в магазинах выбор стандартный, уже все знаешь, — признается покупательница Светлана. — А сегодня мы пробовали необычный лукум. Особенно понравился гранатовый, съели с удовольствием. Он в меру сладкий, очень приятный.

— Еще особую халву попробовали — пишмание называется. Вы знаете, она вообще очень нежная, такая вкусная! — добавляет Ирина, которая пришла на дегустацию вместе со Светланой. — Лично мне понравилось с корицей.

— Я люблю халву, мармелад, только с ними чай и пью, — рассказывает учитель на пенсии Татьяна Александровна. — Пишмание пробую впервые. Во рту тает, очень вкусно! Из всего разнообразия оно меня больше всего удивило. Палочки-­лукум я бы купила по коробочке своим невесткам в подарок к 8 Марта.

— Я восточные сладости обожаю, — говорит калужанка Светлана. — На дегустации попробовала практически все. Мне очень понравились ореховые палочки с апельсинами, рахат-­лукум с фисташкой и ароматом ванили, очень вкусный. Пишмание приятно удивило, обязательно куплю для семьи.

В планах — развиваться

— Сегодня многие калужане спрашивают о новом продукте пишмание, его производство мы начали пару лет назад, — говорит руководитель отдела по качеству компании King Food Сиёвуш Нозимов. – Людям интересно, как выглядит, из чего сделан, а когда пробуют, сразу спрашивают, где купить. Чаще всего люди выбирают пишмание с фисташкой и какао. Мощность завода позволяет изготавливать до 70 тонн сладостей в день.

— Сегодняшний день показал, что люди любят наши сладости, берут их с удовольствием. В планах — держать марку и развиваться, радовать покупателей новинками! — поделился впечатлениями после дегустации Нозимов Сиёвуш.

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