То самое овсяное

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Кондитерская фабрика «Хлебный Спас», которая в этом году отметит свое 20-летие, расположена в городе Спас-Деменске Калужской области.

В продуктовом портфеле компании две торговые марки: ​«Хлебный Спас» и Magic Grain. Под ТМ «Хлебный Спас» выпускаются мучные кондитерские изделия — ​овсяное, сдобное, сахарное печенье, куличи, продукция на сахарозаменителях. Под ТМ Magic Grain — ​оригинальные выпечные хлебцы с использованием натуральных сахарозаменителей. На сегодняшний день КФ «Хлебный Спас» — ​один из лидеров рынка овсяного печенья и один из ведущих производителей мучных кондитерских изделий в категориях печенья «на сахаре» и «на сахарозаменителях».

Среди сладостей посетители дегустации отметили богатый внешний вид и вкус нового овсяного печенья «Суперзлак» с изюмом, произведенное в соответствии с ГОСТом.

О том, как удалось добиться признания покупателей не только в России, но и в 17 странах мира, нам рассказал региональный менеджер кондитерской фабрики «Хлебный Спас» Игорь Коробенков.

Шаг за шагом

Сразу стоит отметить, что во время дегустации было довольно сложно отвлечь собеседника от дегустационного стола. Практически сразу после открытия к этому прилавку подошло значительное количество посетителей. Привлекал и внешний вид кондитерских изделий и, конечно, запах свежеиспеченных печенек.

— Мы начинали с двух печей и производили сначала лишь несколько видов хлебо-­булочных изделий и тортиков, — ​рассказывает Игорь Коробенков. — ​Постепенно, шаг за шагом, мы начали развивать производство, зашли в федеральные торговые сети. Руководство очень много вкладывало в производство. Ставку сделали на самые разнообразные виды печенья, и уже по итогам исследований за 2019 год, проведенных компанией Nielsen, кондитерская фабрика «Хлебный Спас» вошла в десятку крупных производителей печенья на территории РФ. А в сегменте овсяного печенья мы занимаем 2-е место среди брендов.

По словам Игоря Коробенкова, свою вкусную хрустящую продукцию компания отправляет в 17 стран мира. В 2023 году компания стала победителем в номинации «Лучший экспортер года» в сфере готового продовольствия Калужской области в региональном конкурсе «Экспортер года».

— Кроме этого, наши покупатели отдали нам предпочтение, и мы победили в областном конкурсе, организованном агентством «Комсомольская правда–​Калуга», и стали «Брендом года», — ​добавил Игорь Викторович.

В марте нынешнего года компания открывает новый большой цех. Там начнут работать сразу несколько линий, производящих востребованные сегодня продукты.

— В первую очередь это наши крендельки, которые являются одними из лидеров продаж, — пояснил Игорь Коробенков. — ​В этом году наша цель — ​увеличить объемы производства на 30 %.

Продукция под маркой «Хлебный Спас» продается практически в каждом субъекте РФ — от Калининграда до Камчатки. Работают в компании со всеми федеральными и локальными торговыми сетями.

Волшебное зернышко

Среди выставленных для дегустации продуктов от КФ «Хлебный Спас» больше всего посетителей покорило овсяное печенье «Суперзлак» с изюмом по ГОСТу.

— Овсяное печенье — ​это бомба, — ​поделился эмоциями мужчина средних лет, назвавшийся Александром. — ​Я вообще очень уважаю овсяное печенье. Это для меня вкус детства. Везде, где вижу его на прилавках, не могу удержаться, чтобы не купить. Вот это обязательно запомню. Теперь это печенье — ​мой вкус детства.

Упоминание Александром вкуса детства не случайно. Разработчики рецепта его приготовления в «Хлебном Спасе» очень аккуратно подошли к рецептуре еще советского периода. Получилось реально на славу.

— В основе производства нашего овсяного печенья — нормы ГОСТа. Мы, кстати, имеем и международный сертификат системы менеджмента пищевой безопасности, — ​объясняет региональный менеджер компании «Хлебный Спас». — ​Есть у нас и специальный сертификат «Халяль», позволяющий работать со странами экспорта.

Кроме полюбившейся многим «овсянки» не меньше внимания привлекли и имбирное печенье, и хлебцы для любителей здорового питания.

— Еще один бренд компании — ​Magic Grain («Волшебное зернышко»), — ​с гордостью говорит Игорь Коробенков. — ​Он с успехом был представлен на прошедшей в феврале 2024 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», 31‑й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо‑2024», где клиенты и потребители еще раз смогли оценить высокое качество продукции от КФ «Хлебный Спас».

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