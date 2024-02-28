В правительстве Калужской области рассказали об известных лекторах, которые выступят для молодежи на марафоне «Знание.Первые» в Сириусе

Со 2 по 6 марта в рамках всемирного фестиваля молодежи, который проходит на территории «Сириуса» в Сочи, пройдет марафон «Знание. Первые». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Участники марафона посетят круглые столы, лекции и мастер-классы. У них будет возможность поговорить с выдающимися российскими и зарубежными учеными, спортсменами, артистами и государственными деятелями.
На мероприятие приедет сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, чемпион мира по футболу Роберто Карлос, турецкие актеры Сыла Тюркоглу и Бурак Озчивит.
Также участники смогут поговорить со спортсменами Евгенией Медведевой и Романом Костомаровым, трехкратным победителем Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Героем Российской Федерации Александром Карелиным, ученым Артемом Огановым.
Гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что марафон объединит шесть площадок «Города молодежи мира».
Гости обсудят с молодежью достижения науки, ценности и глобальные вызовы времени.
Кроме марафона участники смогут поучаствовать в интеллектуальном турнире «Знание.Игра», посмотреть на выставку «Знание.Россия», посетить кинолекторий «Знание. Кино».
Спикеры обсудят с молодёжью глобальные вызовы времени, великие достижения.
После окончания мероприятий в Сочи, общество «Знание» продолжит просветительскую деятельность молодежи с 10 по 17 марта в рамках региональной программы.
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