Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 1,034 миллиарда рублей

Министр финансов региона Валентина Авдеева в среду рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.

По состоянию на 22 февраля израсходовано 1,034 миллиарда рублей.

На проект «Жилье и городская среда» потратили 399 миллионов, на «Безопасные качественные дороги» - 248 миллионов, на «Демографию» - 205 миллионов, на «Здравоохранение» - 138 миллионов.

Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.