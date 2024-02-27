ВТБ сообщил о стабильной работе своих систем и сервисов на фоне сбоя

Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме. Бесперебойность работы всех функционирующих в банке систем — один из основных приоритетов работы банка, сформулированных в стратегии развития до 2026 года.

«Уровень независимости прикладных банковских систем от зарубежных технологий уже превысил 70%.

Это обеспечивает стабильность и надежность наших сервисов. Нам удалось создать операционно-технологическую платформу, которая обладает уровнем бесперебойности и надежности в 99,99%. При этом она позволяя внедрять по 180 изменений в сутки», — сообщил заместитель президента—председателя правления ВТБ Вадим Кулик.