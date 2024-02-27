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Российские банкиры переходят на российскую операционную систему Astra Linux

Опубликовано: 27.02.2024 17:00 0 165
Российские банкиры переходят на российскую операционную систему Astra Linux

Для достижения технологического суверенитета ВТБ планирует перевести всех своих сотрудников на Astra Linux к концу нынешнего года.

- Мы подписали с ГК «Астра» соглашение о стратегическом партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого был приобретен пакет бессрочных лицензий операционной системы Astra Linux, - рассказал заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов. - Планируется, что к концу 2024 года система будет полностью внедрена, и все сотрудники банка перейдут на ее использование. Пилотное тестирование системы началось в 2023 году и уже 3,5 тысяч сотрудников используют Astra Linux как основную операционную систему. 

На рабочих станциях еще более 30 тысяч сотрудников проведены предварительные работы для установки российской операционной системы.

- Работа ВТБ имеет важное значение для экономики страны, - пояснил генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев. - Банк использует масштабную инфраструктуру с множеством мультивендорных решений. Мы стремимся обеспечить бесперебойную работу ИТ-сервисов, готовя инфраструктуру к миграции на новую платформу. Чтобы минимизировать риски и гарантировать непрерывность бизнес-процессов, мы предусмотрели возможность работы в двух контурах - обновленном и предыдущем. Этот проект очень ценен для рынка, так как это большая экспертиза, которой могут воспользоваться другие организации финансового сектора. 

Astra Linux Special Edition является сертифицированной операционной системой с встроенными средствами защиты информации, предназначенной для стабильных и безопасных IT-инфраструктур, способных обрабатывать информацию различной степени конфиденциальности, включая информацию, подлежащую обработке в органах исполнительной власти и госкомпаниях в соответствии с требованиями безопасности РФ.

Опубликовано: 27.02.2024 17:00 0 165
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