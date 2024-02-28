Министр культуры России побывала в Калуге

С Ольгой Любимовой 27 февраля встретился губернатор Владислав Шапша.

- Наша область вошла в первую десятку регионов по числу обновленных учреждений культуры, - заявил глава региона.

Он отметил, что благодаря нацпроекту «Культура» в городах и районах области построили и отремонтировали более 50 домов культуры. Приведены в порядок 29 детских школ искусств.

Также Шапша обсудил с Любимовой предстоящее 225-летие Пушкина. Одной из площадок торжеств станет отреставрированный Дом Щепочкина.