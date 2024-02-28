Ремонт больницы в Ферзиково завершат в течение месяца

Во вторник, 27 февраля, там с рабочим визитом побывал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

По его словам, строительная готовность объекта составляет 76%. От подрядчика потребовали завершить все в течение месяца.

- С ним ведется претензионная работа, - подчеркнул Пахоменко.