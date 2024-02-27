Сбой в Телеграме постепенно устраняется

В обед вторника, 27 февраля, в Телеграме случился массовый сбой. Сервис не работает уже более часа. Но, возможно, восстановление его работоспособности не за горами. По состоянию на 13.30 уже приходят уведомления о новых постах, но сами посты в каналах не появляются.

Ватсап тоже изрядно барахлит. Наши читатели сообщают о проблемах с сервисами доставки "Вкусвилла" и "Пятерочки", в других регионах сбоят ВК и Ютуб (а у вас как с другими сервисами? Пишите в комментариях).

Что творится, пока непонятно, но уже выдвигается версия, что виноваты хуситы, которые сегодня в Красном море перебили 4 подводных кабеля, соединяющих Европу и Азию.

Как сообщает РБК, это кабели компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Больше всех это аукнулось пользователям стран Персидского залива и Индии. На восстановление может уйти два месяца.



