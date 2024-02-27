Онлайн-совещания расшифруют при помощи ИИ

Аналитики банка ВТБ полагают, что к 2027 году около трети онлайн-совещаний будут автоматически получать текстовую расшифровку с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Прогнозируется, что более 95% онлайн-встреч с участием более трех человек будут записываться и конвертироваться в текст.

- Сейчас из всех онлайн-совещаний в реальном времени расшифровывается не более 1% онлайн-конференций и до 10% в записи, - пояснил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. - Всю аудиторию сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) мы оцениваем в 20 млн пользователей в РФ. Из них регулярно функцией преобразования речи в текст пользуется порядка 1% аудитории. К 2027 году, мы прогнозируем, этот показатель вырастет до 10% всех пользователей сервисов видеоконференций. Он может вырасти и до 20% — но в случае развития не только сервисов транскрибации, но в целом сегмента цифровых ассистентов.

Аналитики считают, что компании со штатом 10 000 сотрудников могут сэкономить до 7500 часов в год за счет использования нейросетевых алгоритмов для расшифровки онлайн-совещаний вместо ручной работы.