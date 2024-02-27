Стало известно, будут ли перекрывать улицы Калуги на следующем этапе реконструкции Синих мостов

Первые пролеты уже становятся на опоры, об этом рассказали на планерке городского головы Калуги в понедельник, 26 февраля.

Кроме этого, Дмитрий Денисов рассказал о продолжении настройки нового общественного транспорта. Тут всё неоднозначно: некоторые правобережные пользователи «четверки» хотят вернуть прежний маршрут, а пассажиры из Веснушек, Кошелева, Грабцева и Дубравы шлют горуправе слова благодарности.

В ближайшие недели на маршруты выйдут дополнительные автобусы и ситуация будет полностью выправлена.

Городской голова Калуги поручил также усилить понуждение УК к уборке территорий от снега и льда и обсудил ход строительства новой долгожданной школы на Тайфуне.

Синие мосты – первый пролет

В понедельник, 26 февраля строители приступили к новому этапу реконструкции Синих мостов. С помощью многотонного крана начался монтаж металлического пролётного строения над железной дорогой. Этому событию предшествовала огромная подготовительная работа.

- С начала года полностью оборудована большая водопропускная труба, построены две основные опоры и подготовлено все для монтажа основного пролетного строения, - рассказал заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Дмитрий ШМАКОВ. - Длина пролета, который планируется сейчас возвести 21 метр, это две полосы движения с тротуаром. Два таких пролетных строения позволят создать общую ширину проезжей части в четыре полосы движения и тротуары с двух сторон.

Многотонный кран уже приступил к работе. Дальше планируется создать площадки для монтажа необходимых сетей и подъездным путям со стороны центра города.

Мостовое сооружение с расчётной нагрузкой около 14 тонн на ось будет состоять из 8 консольных плит и 32 главных балок. Первую из них – балку крайней опоры путепровода - уже установили с помощью многотонного подъёмного крана.

– Сама конструкция пролетов уже смонтирована и сейчас будет происходить крупноузловая ее сборка, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - После этого приступим к обустройству подъездов как со стороны улицы Глаголева, так и со стороны Тарутинской. Отмечу, что на въезде по улице Глаголева все манипуляции будут проходить без глобальных земляных работ, с помощью горизонтального бурения без перекрытия проезжей части. Перекрытия этих улиц удастся избежать.

Непокорная четверка

В связи с изменениями в ходе транспортной реформы в районе правобережья, от жителей микрорайонов, расположенных на Правом берегу, поступает много вопросов. Продолжают жаловаться калужане и на движение по маршрутам северного направления Калуги.

Неделю назад Дмитрий Денисов поручил сменить автобусы средней вместимости на транспорт с возможностью перевозки большего количества пассажиров по маршрутам северного направления. В понедельник руководитель УКТ отчитался о выполнении поручения градоначальника.

- Мы выполнили распоряжение о замене машин с опережением, - отметил руководитель УКТ Вадим ВИТЬКОВ. - Сегодня уже 8 из 12 запланированных автобусов большой вместимости вышли на маршрут. К концу недели еще четыре таких же машины встанут на этот маршрут. Таким образом, мы полностью заменили транспорт по этому направлению.

Городской голова Калуги призвал калужан высказать свое мнение по поводу эффективности принятых мер на страницах городской управы и личной странице Дмитрия Денисова.

По четвертому маршруту общественного транспорта, завершается этап мониторинга движения на правый берег. На совещании обсудили выявленные недостатки в организации движения общественного транспорта по этому направлению.

- Муниципальный общественный транспорт – это не бизнес, это услуга, оказываемая жителям городскими властями, - еще раз обозначил основной тезис Дмитрий Денисов. - Здесь главное не прибыль, а стабильность и удобство перевозки людей. Очень много вопросов от калужан по поводу четвертого маршрута на правобережье Калуги.

- Претензии жителей старого правобережья касаются скорее не наполняемости, а места остановки, - пояснил Вадим Витьков. - Они привыкли садиться в автобусы на одном месте, а сейчас им приходится переходить дорогу или идти на 44 маршрут. Ситуация будет полностью выправлена, когда у нас по 29 и 25 муниципальным маршрутам будут запущены все предполагаемые единицы транспорта. Количество автобусов сильно увеличится и тогда можно подумать о возвращении остановки четвертого маршрута на старую остановку.

Городской голова Калуги согласился с тем, что окончательно все придет в норму, когда полностью заработает новая транспортная схема. Городские власти вернутся к вопросу о возвращении остановки на прежнее место после того, как все 135 единиц транспорта выйдут на линию в район правобережья.

- У нас Правый берег – динамично развивающийся микрорайон, - отметил Дмитрий Денисов. - Недавно мы в «Веснушки» заселили много граждан, переселенных из аварийного жилья. И если при обычном заселении новых домов, этот процесс может идти целый год, то в этом случае, большинство калужан быстро справили новоселье. Им теперь необходимо добираться утром до работы и вечером возвращаться комфортно домой. Количество пассажиров увеличилось скачкообразно. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы «Веснушки» были надежно соединены с исторической частью Калуги.

Про сосульки и лед на тротуарах

Ледяной дождь привел к всплеску жалоб калужан на качество посыпки тротуаров. Многие горожане сетуют на то, что по отдельным участкам пешеходных дорожек невозможно идти и приходится выходить на проезжую часть, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Дмитрий Денисов поручил уделить особое внимание на работу управляющих компаний по очистке ото льда территорий, входящих в зону ответственности УК.

– С зимой придется бороться еще недели две – три, - пояснил Дмитрий Денисов. – Это самое неблагоприятное время – ночью температура уходит в минус, а днем пересекает нулевую отметку. В этой связи необходимо активнее работать в том числе и с ГЖИ, чтобы максимально обеспечить безопасность калужан от сосулек и скопившегося снега на крышах.

Сейчас в Калуге работает 34 бригады по очистке кровель от сосулек и снега. Сбивают наледь с крыш малоэтажных домов. УК заключают дополнительные договоры на эти работы. Ежедневно в Калуге работают около 20 промышленных альпинистов.

Я знаю, школа будет

В последнее время в Калуге активно ведется строительство сразу нескольких школ. Новые учебные заведения появятся в 30 и 31 микрорайонах, на Правобережье. Жители микрорайона Тайфун задают много вопросов, касающихся строительству школы в шаговой доступности от многоэтажных жилых домов Тайфуна.

По словам Дмитрия Шмакова, площадка для строительства найдена, все предварительные проектные работы в завершающей стадии, сейчас началась подготовка территории под строительство.

- Я не понаслышке знаю, что 12 школа перегружена, у меня там дочь училась, там все на пределе возможностей, - отметил Дмитрий Денисов. - Новая школа решит наболевшую проблему жителей микрорайона Тайфун. В ближайшее время строители начнут уже рыть котлован под фундамент нового учебного заведения Калуги. Уверен, что школа на этом месте станет долгожданным подарком для жителей Тайфуна.