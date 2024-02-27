Консервы – это вкусно!

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Возрожденный в прошлом году консервный завод под Калугой уверенно набирает обороты.
Новинки производства с удовольствием попробовали посетители прошедшей на Городском рынке Калуги дегустации.
Сменилось не только качество, вкус и внешний вид продукции, добавилось и новое название бренда.
Собственный завод компания «Булгарконсерв» построила на правобережье Калуги в 2001 году. Чуть больше года назад произошли глобальные изменения в составе команды предприятия и продукция претерпела изменения в лучшую сторону, стала постепенно завоёвывать сердца и желудки калужан. Ассортимент, выпускаемый заводом был расширен, в том числе за счет нового бренда - «Pro консервы». Аппетитные баночки с этим логотипом уже сейчас можно увидеть на прилавках розничных магазинов, а в скором времени есть планы, что «Pro консервы» войдут и в торговые сети региона.
- Бренд «Pro консервы» мы создавали почти год, долго выверяли рецептуры, анализировали что же для потребителей будет удобнее, комфортнее и самое важное по вкусу попадет в самую цель. Впервые, широкому кругу лиц, данная линейка была презентована на выставке «ПродЭкспо-2024», она прошла в Москве недавно, в феврале 2024 года, - рассказывает представитель компании … - «Булгарконсерв» был представлен в коллективном стенде Калужской области. В ходе выставки мы увидели заинтересованность в нашей продукции от торговых сетей, работающих на территории региона и не только.
Завод модернизируется, закупается и вводится в строй новое оборудование, расширяются цеха. Построен большой, просторный склад.
На дегустацию «Pro консервы» предоставили консервированную кукурузу, маринованные шампиньоны, гречку со свининой по-купечески и кабачковую икру.
Картинка с дегустации. Возле стола с консервами две дамы средних лет, по всему видно подружки пробуют маринованные шампиньоны.
- По-моему, чуть кисловато, - говорит одна.
- Ой, а мне нравится, грибы же и должны быть чуть остренькими, попробуй еще, - отвечает вторая.
- Да ладно вам, мировой закусон, - вторгается в разговор мужчина брутального вида, - дайте ещё попробовать.
Помимо представленных на дегустации кушаний, компания выпускает плов с говядиной, соленые шампиньоны, тефтели в томатном и грибном соусах, перцы фаршированные и голубцы. Традиционный продукт для «Булгарконсерв» переработанный под новый бренд – это всевозможные фасоли в собственном соку, в томатном соусе, печеные фасоли.
Пришлась по вкусу калужанам и кабачковая икра.
- Вы знаете, быть может неправильное сравнение, но она, прямо как советская, - делится впечатлением женщина в годах, назвавшаяся Валентиной Ивановной. – Я помню тот восхитительный вкус.
Судя по всему «Булгаркосерв» с новым брендом «Pro консервы» легко завоюет рынок консервированной продукции Калужской области. В планах компании усилить свое присутствие на российском уровне.
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