Как сделать работу агротехники слаженной и эффективной?

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Отчет о каждом пройденном гектаре, результативность и точность работы на полях обеспечивают цифровые разработки российской компании.

Удаленный контроль

Платформа РСМ Агротроник от Ростсельмаш – это непрерывный удаленный контроль всех технологических процессов на полях. Оптимизирование режимов эксплуатации техники, планирование задач и эффективное управление парком агромашин онлайн – всё это доступно современному руководителю КФХ.

Благодаря разработке российского производителя теперь владелец техники всегда видит расположение и траекторию движения, ее активность, включая простой и рабочий режим, отображение всех показателей и параметров онлайн. Неспроста аграрии уже оценили по достоинству все возможности электронного помощника. А еще и установили на него дополнительные электронные системы.

«Не видел ничего лучше»

— У нас на обработке около 9 тысяч гектаров полей, – говорит механизатор КФХ «Березка» Ринат ЮНУСОВ. – С электронными системами Ростсельмаш мы впервые познакомились при обработке почвы. Они очень удобны, облегчают работу механизатора. Наша техника с электронными системами рулит и считывает влажность на полях, поэтому первым всегда пускаем комбайн с цифровым наполнением, она покажет, позволяют ли условия работать.

Простота ее освоения сопоставима с освоением мобильного телефона. Многие наши ребята далеки от навороченных технических устройств, т.к. прожили всю свою жизнь в деревне, но освоили систему буквально за два-три дня. Все угадывается буквально интуитивно, просто. Нам очень удобно.

Скажу больше, у нас уже никто не хочет работать без системы РСМ Агротроник Пилот 1.0 Все больше техники оснащаем ею. Без нее комбайнеры сидят напряженные, а здесь включил и знаешь, что она не подведет, все рассчитает. С ней комбайн не идет, а летит, как самолет по навигации.

Когда мы устанавливали систему РСМ Агротроник Пилот 1.0, то, в первую очередь, хотели сократить лишние движения по полю, убрать несостыковки по захвату жатки. Собственно, это и получили.

Машина идет точно, в бункер сыпет больше, нам очень нравится. Теперь стремимся оснастить ею все комбайны. С ней комфорт во всем, на ходу даже можно чай попить, система обо всем предупредит. Я еще не видел ничего лучше, просто идеально.

Легко управлять, удобно работать

— У нашего предприятия 39 тысяч гектаров земли, – говорит генеральный директор предприятия имени И.П. Ревко «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Александр СТАРУШКА. – Мы выращиваем колосовые, пропашные культуры – озимые ячмень и пшеницу, многолетние травы и многое другое. Наш коллектив работает на технике Ростсельмаш. На комбайны установлен РСМ Агротроник Пилот 1.0. С ним гораздо удобнее работать.

Почему? Всё просто. Мы можем управлять траекторией движения комбайна и вести его параллельно предыдущему гону. Система повышает точность прохода до 2,5 сантиметров, чему способствует базовая RТК-станция.

Производитель уточняет, что РСМ Агротроник Пилот 1.0 работает даже в рассредоточенных полях и холмистой местности. Одна базовая станция передает данные на целую группу комбайнов на расстоянии 5-7 километров.

Вся система состоит буквально из трех частей: бортового дисплея-компьютера, навигационного контроллера и антенны ГНСС, которая устанавливается на крышу кабины.

- Первый комбайн пускаем, остальные автоматически идут за ним. Управлять легко. Это продуктивность работы, облегчение труда механизатора, - добавляет Александр СТАРУШКА. - На мониторе в кабине уже выставлена ширина жатки, все необходимое. Надо только нажать: выстроить маршрут. Ведет четко от точки А в точку Б. Что бросается в глаза уже в первые дни работы с РСМ Агротроник Пилот 1.0, так это то, что значительно снижается количество пропусков и перекрытий, идёт хорошая экономия ГСМ. Работа ночью или при плохой видимости остается эффективной.

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