В зеркальную дату расписались 65 калужских пар

Показатели 24.02.24 в три раза больше, чем в обычную февральскую субботу, рассказали в региональном загсе.

На следующую красивую дату, 04.04.24, хоть это будет четверг, уже подано 18 заявлений.

- Напоминаем, что подать заявление о заключении брака можно за год до желаемой даты, - говорится в комментарии загса.