Строительство суперколонии в Калуге поддержали в Москве

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки министерства юстиции, которые допускают создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа. В понедельник, 26 февраля, об этом сообщило издание «Ведомости».

Предполагается, что первая объединенная колония, которая будет включать в себя участки с разными видами режимов и СИЗО, появится в Калуге. Ранее сообщалось, что участок под нее забронировали у деревень Жерело, Новоселки и Рожки рядом с Северным обходом.

По предварительным оценкам, стоимость строительства суперколонии составит около 12 миллиардов рублей. Работы могут быть завершены за три с половиной года. Правда, пока конкретные даты не называются.

Главная цель проекта – объединить все существующие в Калужской области исправительные учреждения в одной точке. Это поможет снизить затраты на содержание и конвоирование заключенных, а также уменьшить штат. В итоге затраченные на постройку деньги могут окупиться примерно за 13 лет.

Впервые вопрос строительства такого учреждения обсуждался осенью 2021 года.