Геннадий Хазанов ответил активистам из «Зова народа»

Ранее мы сообщали, что в Калуге представители движения «Зов народа» подкараулили артиста Геннадия Хазанова после выступления и попросили высказаться по поводу СВО.

Хазанов отказался отвечать на вопросы. После произошедшего народный артист сделал заявление, что будет продолжать карьеру в России. Об этом информирует NEWS.ru со ссылкой на прес-секретаря московского Театра эстрады.

Изданию «Подъем» Хазанов прокомментировал, что зрители не виноваты в том, что «есть такие люди».

Пресс-секретарь театра также рассказала, что спектакль в Калуге прошел хорошо. Артист любит город и не оставит калужан без своих спектаклей.

До этого артист рассказывал, что не понимает претензий к себе и опроверг слухи о выезде из страны после начала спецоперации. Хазанов уточнил, что уезжает в свои законные каникулы.