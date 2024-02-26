Работу некоммерческих организаций обсудят в ИКЦ

27 февраля там пройдет финальное мероприятие проекта «Путешествие в третий сектор. Стажировки в НКО» при поддержке Фонда президентских грантов и федеральной программы «Обучение служением».

Участники соберутся в Инновационном культурном центре в 10:00.

- Проект закладывает основу будущего взаимодействия органов государственной власти и НКО-сектора через подготовку к этой работе студентов калужских вузов, обучающихся по направлениям, связанным с социальной работой и госуправлением, - рассказали нам организаторы. - Благодаря этому проекту уже сегодня студенты получают не только теоретические знания о том, что такое «третий сектор», его роли в оказании социальных услуг населению, но и в качестве волонтеров проходят практические стажировки в конкретных социально ориентированных НКО Калужской области. В итоге на работу в госструктуры приходят молодые специалисты, знакомые с некоммерческим сектором, способные эффективно с ним взаимодействовать, поддерживать и развивать.

А в понедельник в Калужском филиале РАНХиГС проходит стратегическая сессия «Будущее сегодня: современные решения для поддержки молодых семей», посвященная разработке мер поддержки молодых семей в Калужской области.