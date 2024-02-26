В Калужской области нашли погибшим пропавшего мужчину

В субботу, 24 февраля, 64-летний житель Людиново ушел из дома в неизвестном направлении.

На следующее утро его нашли мертвым, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Что именно произошло с этим человеком, пока не уточняется.