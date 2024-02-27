Здоровье для всей семьи

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Эндохирургический Центр в Калуге предоставляет широкий спектр услуг, ориентированный на универсальную семейную медицину.

В состав многопрофильного медицинского центра входят:

• Диагностический центр.

Здесь доступен полный спектр услуг в области диагностики: магнитно — резонансная томография (МРТ), спирально — компьютерная томография (СКТ), цифровой рентген, рентгеновская денситометрия, маммография, УЗИ, функциональная диагностика. Работает собственная лаборатория, что дает возможность получить результат основных анализов в день их сдачи. Используется оригинальное диагностическое оборудование зарубежных производителей.

• Поликлиника.

Прием детей и взрослых осуществляют ведущие высококвалифицированные врачи более чем по 40 различным направлениям.

• Хирургический стационар широкого профиля.

Новый стационар спроектирован в соответствии с мировыми требованиями и оснащен медицинским оборудованием последнего поколения.

Доступно оперативное лечение по следующим направлениям: абдоминальная хирургия, нейрохирургия, проктология (в том числе лазерное лечение геморроя), гинекология, травматология и ортопедия, оториноларингология, урология, сосудистая хирургия (в том числе эндовазальная лазерная коагуляция вен), детская хирургия, детская оториноларингология, пластическая хирургия.

• Травмпункт.

Травматологический пункт ЭХЦ — это комплексная медицинская помощь полного цикла при различных травмах в условиях повышенного комфорта. При необходимости возможна экстренная госпитализация и оперативное лечение.

• Центр здоровой стопы.

Здесь профессионально лечат заболевания ног от голени до кончиков пальцев у детей и взрослых. Ведут прием подолог и подиатр. Для пациентов доступно как консервативное, так и хирургическое лечение разной сложности.

• Семейная стоматология «Дентал ЭХЦ».

Оказывает полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых от профгигиены и терапии до имплантации и ортодонтии.

• Отделение косметологии и пластической хирургии.

Здесь применяются последние достижения в области эстетической медицины. Доступна инъекционная и аппаратная косметология исключительно на оригинальном оборудовании премиум класса.

• Центр Педиатрии.

• Отделение реабилитации и восстановительной медицины.

Спектр услуг и возможности материально — технической базы Эндохирургического Центра позволяют значительно улучшить качество жизни, сохранив здоровье на долгие годы.

Наши адреса:

г. Калуга, ул. Луначарс­кого, д. 57, стр.3

8(4842)926-977



Филиал на Правом берегу:

г. Калуга, ул. Правобережный проезд, д. 13

8(4842) 926-926

ООО «Эндохирургический Центр».

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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