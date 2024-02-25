Грачи прилетели: в Калугу пришла птичья весна

Калужский орнитолог Юрий Галченков рассказал, что в субботу, 24 февраля, он заметил серебристых чаек около Оки.

Всего он насчитал 18 птиц. До этого чаек видели у деревни Коханово Тарусского района, на улице Ленина в районе бывшего завода «Кристалл» и около очистных сооружений на Оке.

23 февраля орнитолог зафиксировал прилет грачей.

- По 6 птиц в каждой сидели на гнёздах или деревьях поблизости. В одном месте грач даже ломал ветку, - рассказал Галченков. - Грачи в Калуге стали более заметными, чем малочисленные зимующие птицы, в конце первой - во второй декадах февраля, вероятно, за счёт подлёта особей с ближних зимовок. 19 февраля в городе видел спешащую с запада (главное направление миграций весной) на ночёвку группу из 7 птиц, на следующий день на ул. Заводской грач показывал весенние демонстрации, по-весеннему кричал...

Судя по словам Галченкова, птичья весна началась еще 14 января. Тогда в микрорайоне Сукремль города Людиново впервые запела большая синица.

В этих же местах видели лебедей шипунов. Также шипуна заметили около деревни Ивановское Износковского района.

17 и 20 февраля в калужском Губернском парке слышали дробь дятла, а над пучковским мостом в Калуге пролетала серая цапля.