«Миленькие мои, идите кушать»: калужанка тронута отношением к пациентам в калужской больнице

В редакцию написала калужанка Ирина и попросила опубликовать слова благодарности врачам и персоналу отделения больницы, в котором она лечилась.

- По примеру другого медучреждения, где я наблюдаюсь, ждала скорее безразличного отношения к пациентам, - откровенно говорит калужанка. - Но когда попала в областную больницу, была тронута человеческим отношением врачей и медсестер. Все очень хорошие, отзывчивые. Само отделение чистое, светлое. После операции о нас заботились, спрашивали о самочувствии. Одна женщина, которая развозила обеды, всегда звала нас только так: «Миленькие мои, идите кушать!». С такой теплотой относилась.