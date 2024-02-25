Стали известны причины долгого отсутствия 95 и 97 маршрута на северном направлении Калуги

В наш чат-бот обратной связи написала калужанка, сообщив о том, что в сторону Северного по-прежнему не уехать даже днем.

- Вчера, 22 февраля, транспорт северного направления с 10 часов утра (это не час пик), был недоступен. Битком набит людьми 97 автобус. Я ехала в нем примерно в 10:00-10:10. Люди как селедки в банке, пассажиры сказали, что 40 минут никакого транспорта не было. А на конечной 95-го ( Кубяка), где я и пыталась влезть в 97, очередь на 95-й как будто утро, час пик. Так приехал 95-й, высадил людей и уехал! Потом в районе 15:00, опять же не час пик, такие же толпы людей, пытающиеся уехать, в том же Северном направлении или в центр города. Нам обещают, что скоро изменится что-то, можно узнать точные сроки? Кто отвечает именно за этот участок города, в каком месяце будет улучшен транспортный вопрос маршрутов 95, 97, 9?! Фото остановок в 15 часов 22.02.24 прилагаю.

Редакция направила запрос городским властям, чтобы подробнее узнать о планируемых изменениях на этом направлении.

Мы получили комментарий, где нам обозначили подробное расписание 95 и 97 маршрутов в тот день, объяснив задержку в определенные часы.

В дневное время в сторону центра от остановки Трансмаш отправлялись транспортные средства маршрутов №95, 97:

9.00-97; 9.02-95; 9.06-95; 9.07-97; 9.19-95; 9.21-97; 9.27-97; 9.34-95; 9.44-95; 9.51-97; 9.54-95; 9.59-97; 10.04-95; 10.30-97; 10.44-97; 10.53-95; 10.59-97; 11.05-95; 11.11-97; 11.17-95. Далее 14.00-97; 14.09-95; 14.23-97; 14.34-95; 14.40-97; 14.51-95; 15.12-97; 15. 24-95; 15.37-97; 15.48-95; 15.49-97; 16.00-95; 16.02-97; 16.09-97; 16.16-95; 16.18-97; 16.21-95; 16.39-95; 16.46-97; 16.48-95; 16.57-97; 16.59-95.

В дневное время в сторону Северного от остановки Трансмаш отправлялись транспортные средства маршрутов №97, 95:

9.00-95; 9.08-95; 9.18-97; 9.21-95; 9.28-95; ул. Луначарского, 38, дтп с участием автобуса маршрута № 95 и легкового автомобиля (вызывали аварком, второй участник не согласился, ждали гибдд), на Швейной фабрике заблокированы 2 автобуса 97 маршрута, остальные следовали без заезда на Швейную фабрику через ул.Кирова до 11.30; 9.59 -95; 10.00-97; 10.05-97; 10.09-95; 10.11-97; 10.20-95; 10.25-97; 10.38-97; 10.41-95; 10.51-97. Далее 14.09-97; 14.10-95; 14.18-95; 14.20-97; 14.32-97; 14.39-95; 14.40-97; 14.47-95; 15.15-97; 15.28-95; 15.32-97; 15.37-97; 15.42-97; 15.51-95; 15.54-95; 16.14-97; 16.31-95; 16.45-95; 16.49-97; 17.00-97.