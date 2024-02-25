В Калуге представители «Зова народа» пытались узнать у Геннадия Хазанова его отношение к СВО

В телеграм-канале «Зов народа» появилось видео, на котором активисты движения подошли к артисту Геннадию Хазанову после выступления в Калуге. Хазанов исполнял роль в спектакле «Трое в парке, не считая собаки».

Представители регионального отделения движения пытались узнать у артиста его отношение к спецоперации, но он ничего не ответил.

Незадолго до этого, судя по информации телеграм-канала, некоторые жители Калужской области просили отменять выступление с участием Хазанова, так как он негативно отзывался о СВО.



