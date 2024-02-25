Калужане в субботу обливались холодной водой

В субботу, 24 февраля, жители Калуги провели выходной с пользой. Калужане впервые поучаствовали в акции «Быть здоровым – это модно», информирует региональная пресс-служба минспорта.

Акция проводится по всей стране уже 12 лет и успела объединить 5000 участников из 25 регионов, а также любителей здорового образа жизни из Сербии, Сирии, Республики Беларусь, Замбии и других стран. Мероприятие создала общественная организация из Красногорска под названием «Ярополк».

К акции в Калуге присоединились 50 человек. В числе участников были министр спорта области Олег Сердюков и Герой РФ Алексей Романов.

В начале мероприятия участники из разных мест поприветствовали друг друга, а затем в одно время обливались холодной водой. Ведра и одежда были белого, синего и красного цветов.