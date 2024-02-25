Жителей Калужской области предупредили о ненастной погоде

В воскресенье, 25 февраля, в Калужской области ожидается ледяной дождь и гололедица. Об этом информирует пресс-служба МЧС по региону.



Такая погода сохранится до конца завтрашнего дня.

Автолюбителей попросили быть аккуратнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.