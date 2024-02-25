За неделю в Калуге родился 51 малыш

Как сообщает калужский ЗАГС, с 19 по 24 февраля в областном центре родились 20 девочек и 31 мальчик.

Маленьких калужан называли Всеволод, Клим, Святослав, Василиса, Есения.

За этот же период был зарегистрирован 41 брак. Всего же с начала года в Калуге родились 564 ребенка и заключили 218 браков.