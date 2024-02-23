«Забыли или забили?»: улицу Овражную в Калуге не преодолеть

В чат-бот обратной связи житель района 906 базы в Калуге прислал фото дороги, по которой ходят местные жители.

- 906 база. Власти просто забыли(забили?). Это улица Овражная, дорога ведет к жилым домам.

Судя по следам на оставшемся островке снега, калужане осваивают эквилибристику, балансируя на снежной каше между лужами.