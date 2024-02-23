«Люди, как селедки в банке»: на северном направлении Калуги днем не уехать

В наш чат-бот обратной связи написала калужанка, сообщив о том, что в сторону Северного по-прежнему не уехать даже днем.
- Вчера, 22 февраля, транспорт северного направления с 10 часов утра (это не час пик), был недоступен. Битком набит людьми 97 автобус. Я ехала в нем примерно в 10:00-10:10. Люди как селедки в банке, пассажиры сказали, что 40 минут никакого транспорта не было. А на конечной 95-го ( Кубяка), где я и пыталась влезть в 97, очередь на 95-й как будто утро, час пик. Так приехал 95-й, высадил людей и уехал! Потом в районе 15:00, опять же не час пик, такие же толпы людей, пытающиеся уехать, в том же Северном направлении или в центр города. Нам обещают, что скоро изменится что-то, можно узнать точные сроки? Кто отвечает именно за этот участок города, в каком месяце будет улучшен транспортный вопрос маршрутов 95, 97, 9?! Фото остановок в 15 часов 22.02.24 прилагаю.
Редакция направит запрос городским властям, чтобы подробнее узнать о планируемых изменениях на этом направлении.
Ранее мы сообщали, что в пятницу, 23 февраля, на северном направлении заменят шесть автобусов.
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