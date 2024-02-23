Метеозависимым калужанам стоит поберечься: на Землю идут магнитные бури

На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка, сообщает РИА.

Это повлечет за собой серьезные последствия для всего северного полушария Земли.

До Земли сила магнитного поля ударит уже в воскресенье 25 февраля.

Магнитные бури по силе оценивают на четыре балла из пяти возможных.

Следствием вспышек на солнце могут стать полярные сияния даже на южных границах страны.