Суд обязал калужский минздрав возместить семье ребенка-инвалида 54 тысячи рублей

Суд взыскал с министерства здравоохранения региона затраты на покупку системы мониторинга глюкозы для ребенка-инвалида, сообщает объединенная пресс-служба судов.

В апреле 2023 года Калужский районный суд вынес решение: минздрав региона обязан обеспечить 14-летнего калужанина с диабетом системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Родители ребенка покупали сканер и датчики самостоятельно.

В октябре 2023 года суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с министерства здравоохранения региона 54 767 рублей в пользу родителей.

Представители минздрава подали на апелляцию, утверждая, что медицинские изделия не являются жизненно необходимыми для ребенка.

Суд снова принял решение о возмещении затрат семье, поскольку врачебная комиссия подтвердила, что ребенок нуждается в системе непрерывного мониторинга глюкозы.

Решение Калужского районного суда оставлено без изменения и вступило в законную силу.