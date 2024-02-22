Завершился приём работ на конкурс рисунков «Выборы 2024»

В начале февраля стартовал региональный конкурс детских рисунков на лучшее приглашение на выборы Президента РФ «Выборы 2024». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Итоги огласят 9 марта. Эта дата приурочена ко дню рождения Юрия Гагарина.

Лучшие 10 работ напечатают в виде открыток и раздадут на хоккейном матче в спортивном комплексе «Центральный».