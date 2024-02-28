«Эль-Дента» избавляет от проблем и стереотипов

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Стоматологических клиник в Калуге множество, но с именем, которое на слуху – единицы. Одна из таких - «Эль-Дента».

Миссия - лечить и учить

Причин, по которой калужане выбирают эту клинику, великое множество, а одна их главных – здесь не просто лечат зубы, а меняют отношение к стоматологии.

Изначально свои принципы клиника «Эль-Дента» сформулировала в трех посылах: забота, качество и доверие. А одна из главных миссий, которую взяла на себя – научить пациентов заботиться о своих зубах и разрушить популярные стереотипы, что стоматология – это больно и страшно.

Итогом такого подхода стал закономерный результат – сегодня «Эль-Дента» это поистине семейная клиника, куда калужане приходят сами, затем приводят детей, а те – своих детей.

- Стоматология – это единственная область медицины, где пациент может сам избавить себя от серьёзных заболеваний, - уверена главный врач калужской клиники «Эль-Дента» Ирина КУРБАТОВА. - Если человек будет ходить два раза в год на профессиональную гигиену к врачу-стоматологу, то с большими проблемами он никогда в жизни не столкнется. Любой стоматолог не перестаёт повторять: два раза в год нужно обязательно приходить к врачу на профилактический осмотр. Это аксиома.

Здоровая экономия

Мало того, что профилактика помогает сохранить здоровье, она существенно экономит семейный бюджет.

- Стоимость профгигиены в Калуге варьируется от 5 до 7 тысяч рублей, - приводит пример Ирина Курбатова. - Это полноценная чистка всех зубов, в том числе с помощью ультразвука и других современных компьютерных методов. Если же профилактику игнорировать и прийти уже с острой болью, то придется раскошелиться как минимум на 7 тысяч за один зуб. А если потребуется протезирование, имплантация, то это уже гораздо более высокие суммы.

Однако известный принцип: «Экономика должна быть экономной», - работает не всегда. В вопросах оснащения стоматологических клиник он уж точно остается в стороне.

- Наш принцип - нельзя экономить на оборудовании, материалах и инструментах, - говорит Ирина Курбатова. – Однако каким бы ни было оборудование, главное – профессионализм людей, которые с ним работают. Стоматология в России развивается гигантскими темпами, что обязывает врача следить за последними достижениями в своей области. Наша клиника выделяет серьезные бюджеты на повышение квалификации своих сотрудников. Они находятся в процессе обучения постоянно.

Обязанность соответствовать

Высокий статус клиники «Эль-Дента» подтверждается и тем, что сюда приходят пациенты, привыкшие к высочайшим стандартам медицины.

- У нас лечились люди, которые жили в разных странах мира, а сейчас вернулись в Россию, - рассказывает Ирина Курбатова. – Мы очень часто слышим от них, что на сегодняшний день в нашей стране стоматология стала очень сильной, а в нашей клинике она соответствует самым высоким мировым стандартам. Нам очень приятны подобные оценки. Такие слова от пациентов мотивируют всех нас постоянно развиваться и продолжать соответствовать их ожиданиям.

Улыбка решает все

В заключение надо сказать, что мир меняется стремительно. И важность коммуникации между людьми возрастает многократно. А любая коммуникация начинается с улыбки.

Красивые, здоровые зубы сегодня это уже не только показатель статуса их обладателя, но и важный параметр оценки его человеческих качеств.

Когда мы видим человека, у которого с улыбкой все в порядке, мы на подсознательном уровне понимаем: он заботится о себе, а значит, в состоянии позаботиться и о других, в том числе обо мне.

А когда у человека налицо все признаки того, что он не следит за своим здоровьем, за состоянием своих зубов, то во все том же подсознании рождаются сомнения: а будет ли он внимателен к тебе?

Вот такая нехитрая психология.

Г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 11/1.

Тел. +7 (4842) 54-70-70

https://el-denta.ru/

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