Шапша посетил Кировский район

В среду, 21 февраля, он принял участие в отчете главы местной администрации.

- Хорошая динамика в производстве молока, мяса, картофеля, - заявил по итогам глава региона. - Везде прибавка более чем на треть.

Также он отметил успехи в социальной сфере. Отремонтирован дом культуры в Якимово, готовится капремонт детской школы искусств.

Приведут в порядок и 19-километровый участок дороги от Кирова до границы Барятинского района.

В 2024 году кировская больница получит рентген-аппарат и комплекс УЗИ. Также Шапша поручил за полгода создать отделение гемодиализа.