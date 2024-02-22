Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 940 миллионов рублей

Министр финансов региона Валентина Авдеева в среду рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.

По состоянию на 16 февраля израсходовано 940 миллионов рублей.

На проект «Жилье и городская среда» потратили 333 миллиона, на «Безопасные качественные дороги» - 248 миллионов, на «Демографию» - 205 миллионов, на «Здравоохранение» - 116 миллионов.

Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.