Медицинская клиника СМD: анализы экспертного уровня и 19 уникальных исследований*

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Универсальная лаборатория, аппарат УЗИ экспертного класса и консультации профессионалов — все это в одной клинике.
Анализы и обследование
Медицинская клиника CMD работает в Калуге с 2021 года и за это время для многих пациентов она стал семейным центром. Врачи клиники оказывают помощь как взрослым, так и детям, при необходимости сразу назначают обследования. Их можно сделать здесь же без длительных ожиданий и очередей. УЗИ органов и сосудов на аппарате экспертного класса, ЭКГ с результатом в течение нескольких минут и холтеровское мониторирование, множество различных анализов — все это выполняют специалисты CMD.
К слову, анализы, которые пациенты сдают в CMD, выполняются в лаборатории Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве. Ученые института постоянно разрабатывают современные молекулярно-генетические методы и технологии для диагностики инфекционных и генетических заболеваний.
19 видов уникальных исследований
В клинике можно провести 19 видов уникальных исследований, разработанных специалистами ЦНИИ Эпидемиологии, в том числе редкий тест «Флороценоз» для диагностики нарушений микрофлоры влагалища женщин репродуктивного возраста. Он долгие годы разрабатывался учеными и сегодня является принципиально новым решением, позволяющим врачу поставить правильный диагноз.
Востребована у пациентов другая важная разработка ученых института — комплексная диагностика ОРВИ, благодаря которой можно сделать точный прогноз, назначить эффективное лечение и в ряде случаев избежать ненужной терапии антибиотиками.
Забота о пациенте
Процедурные медсестры — профессионалы своего дела! Безболезненно для пациента возьмут кровь на анализ, поставят и снимут холтер, аккуратно поставят капельницу или уколы, назначенные врачом.
В медицинской клинике CMD можно проконсультироваться с узким специалистом и наблюдать за хроническим заболеванием. Прием ведут следующие специалисты: врач-терапевт, педиатр, кардиолог, невролог, эндокринолог, акушер-гинеколог.
Клиника регулярно проводит акции, действует дисконтная программа и предоставляется широкий спектр социальных скидок. Здесь все работает для комфорта и здоровья калужан.
* подробности — на сайте: www.cmd-online.ru
Г. Калуга, ул. Труда, д. 4, корп. 1.
Тел.: 8 (4842) 21-95-98.
www.cmdkaluga.ru
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