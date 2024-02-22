Медицинская клиника СМD: анализы экспертного уровня и 19 уникальных исследований*

erid: 2VfnxwEuB8L

Универсальная лаборатория, аппарат УЗИ экспертного класса и консультации профессионалов — все это в одной клинике.

Анализы и обследование

Медицинская клиника CMD работает в Калуге с 2021 года и за это время для многих пациентов она стал семейным центром. Врачи клиники оказывают помощь как взрослым, так и детям, при необходимости сразу назначают обследования. Их можно сделать здесь же без длительных ожиданий и очередей. УЗИ органов и сосудов на аппарате экспертного класса, ЭКГ с результатом в течение нескольких минут и холтеровское мониторирование, множество различных анализов — ​все это выполняют специалисты CMD.

К слову, анализы, которые пациенты сдают в CMD, выполняются в лаборатории Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве. Ученые института постоянно разрабатывают современные молекулярно-­генетические методы и технологии для диагностики инфекционных и генетических заболеваний.

19 видов уникальных исследований

В клинике можно провести 19 видов уникальных исследований, разработанных специалистами ЦНИИ Эпидемиологии, в том числе редкий тест «Флороценоз» для диагностики нарушений микрофлоры влагалища женщин репродуктивного возраста. Он долгие годы разрабатывался учеными и сегодня является принципиально новым решением, позволяющим врачу поставить правильный диагноз.

Востребована у пациентов другая важная разработка ученых института — ​комплексная диагностика ОРВИ, благодаря которой можно сделать точный прогноз, назначить эффективное лечение и в ряде случаев избежать ненужной терапии антибиотиками.

Забота о пациенте

Процедурные медсестры — ​профессионалы своего дела! Безболезненно для пациента возьмут кровь на анализ, поставят и снимут холтер, аккуратно поставят капельницу или уколы, назначенные врачом.

В медицинской клинике CMD можно проконсультироваться с узким специалистом и наблюдать за хроническим заболеванием. Прием ведут следующие специалисты: врач-­терапевт, педиатр, кардиолог, невролог, эндокринолог, акушер-​гинеколог.

Клиника регулярно проводит акции, действует дисконтная программа и предоставляется широкий спектр социальных скидок. Здесь все работает для комфорта и здоровья калужан.

* подробности — на сайте: www.cmd-online.ru

Г. Калуга, ул. Труда, д. 4, корп. 1.

Тел.: 8 (4842) 21-95-98.

www.cmdkaluga.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама. ООО «МедАльянс».