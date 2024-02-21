Шапша побывал в школе №2 Шайковки

Губернатор Калужской области 21 февраля с рабочим визитом посетил Кировский район.

- Заехал в Шайковскую школу №2. Встречают юнармейцы. Отряд здесь большой. Владимир Ильич Исаков поддерживает. Дисциплина и выучка сразу видны, - рассказал глава региона.

По его словам, юные техники уже показывают свои успехи. В школе есть Точка роста, кабинет робототехники и 3D принтер.

- Спасибо девчонкам за красивую открытку и тёплые поздравления с 23 февраля, - прокомментировал губернатор.