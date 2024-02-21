Итоги работы управления по делам архивов подвели в Калуге

Коллегия состоялась 21 февраля в Доме правительства. Заседание было приурочено к 105-летию образования архивной службы области.

В мероприятии принял участие заместитель губернатора Константин Горобцов.

В архивных учреждениях Калужской области находится 2 701 587 единиц хранения на различных видах носителей.

В 2023 году архивный фонд Калужской области увеличился на 14 897 единиц.

- Служба архивов стоит на защите многовековой истории нашей Родины, - прокомментировал Константин Горобцов. - Государственная задача – оберегать всю эту информацию. Мы занимаемся материально-техническим обеспечением компьютерной базы нашего архива, чтобы информация была в надежных руках. Наша задача шире давать информацию обучающимся в школах, в колледжах, в вузах для того, чтобы ковать будущее нашей страны.