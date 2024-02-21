ВТБ повысил доходность по вкладам в юанях до 5,05% годовых

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ВТБ улучшил условия по вкладам в китайской валюте, увеличив ставки в среднем на 1,1 пп. Теперь максимальная доходность по юаневым инструментам в банке достигает 5,05% годовых. Депозиты в китайской валюте доступны клиентам как для дистанционного открытия в ВТБ Онлайн (от 1 тысячи юаней), так и в офисах банка (от 5 тысячи юаней).



ВТБ улучшил условия по юаневым вкладам на всех сроках привлечения. Ставки зависят от пакета услуг, которым пользуется клиент, а также сроков размещения и суммы первоначального взноса. Наибольший доход можно получить при оформлении вклада без пополнения и снятия на три года с ежемесячной выплатой процентов при условии их капитализации. Клиенты с базовым пакетом услуг могут получить до 4,52% годовых, владельцы пакета «Привилегия» - до 4,75% годовых, а премиальный сегмент – до 5,05% годовых.

«В период высоких ставок на финансовом рынке приходит «время вкладчика», ориентирующегося на депозитные продукты для сохранения и приумножения средств. В качестве ликвидной «подушки» в иностранной валюте наши клиенты все чаще используют инструменты в юанях, ставки по которым только за прошлый год выросли более чем в два раза. По итогам 2023 года объём средств физлиц в китайской валюте вырос почти в 1,5 раза в российской банковской системе, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях. Мы предложили одни из лучших условий на рынке по вкладам в юанях, и ожидаем, что в 2024 году эта валюта останется достойной альтернативой долларам и евро за счет своей привлекательной доходности и устойчивости, которую власти Китая стремятся сохранить для поддержания торгового баланса - за последнее десятилетие курс доллара к юаню находился в диапазоне 6,1-7,4», - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.



Он добавил, что при сохранении текущих темпов спроса объем юаневых средств физлиц к концу 2024 года вырастет почти на 40% и достигнет 90 млрд единиц китайской валюты. В результате юань займет около трети в валютных сбережениях россиян и станет первой по популярности валютой, сместив пока еще лидирующий доллар.



По данным ВТБ, за 2023 год средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч единиц китайской валюты. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.



Доходность до 4,52 % годовых в китайских юанях по ВТБ Вкладу достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на срок 1095 дней. Процентные ставки в китайских юанях в процентах годовых при открытии вклада на срок 1095 дней с опцией без пополнения и частичного снятия при ежемесячной выплате процентов на вклад (капитализация) на сумму от 50 тыс. китайский юаней в ВТБ Онлайн или отделении Банка владельцем пакета услуг Мультикарта: эффективная – 4,52%, номинальная - 4,25 %.



Доходность до 4,75 % годовых в китайских юанях по ВТБ Вкладу Привилегия достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на сроке 1095 дней. Процентные ставки в китайских юанях в процентах годовых при открытии вклада на срок 1095 дней с опцией без пополнения и частичного снятия при ежемесячной выплате процентов на вклад (капитализация) на сумму от 500 тыс. китайский юаней в ВТБ Онлайн или отделении Банка владельцем пакета услуг Привилегия-Мультикарта: эффективная- 4,75%, номинальная - 4,45 %.



Доходность до 5,05 % годовых в китайских юанях по ВТБ Вкладу Прайм достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на сроке 1095 дней. Процентные ставки в китайских юанях в процентах годовых при открытии вклада на срок 1095 дней с опцией без пополнения и частичного снятия при ежемесячной выплате процентов на вклад (капитализация) на сумму от 1,5 млн китайский юаней в ВТБ Онлайн или отделении Банка владельцем пакета услуг Прайм+: эффективная -5,05%, номинальная - 4,71 %.



По вкладам предусмотрена пролонгация без ограничения по количеству, в случае пролонгации вклад автоматически переоформляется на аналогичный срок по ставкам, действующим в Банке на дату пролонгации; при досрочном расторжении вкладов проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования».

Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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