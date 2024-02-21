Стало известно, как будут работать поликлиники на длинных выходных

С 23 по 25 февраля откроются только кабинеты неотложной помощи. Попасть в них можно будет с 8:00 до 20:00, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

Скорая помощь и приемные отделения больниц продолжат работать по обычному графику – круглосуточно и без выходных.

С понедельника, 26 февраля, начнет действовать обычное расписание медучреждений.