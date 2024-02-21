Шапша поздравил военных летчиков

В среду, 21 февраля, губернатор Калужской области отправился с рабочей поездкой в Кировский район.

В частности, он побывал на авиабазе в Шайковке.

- Вместе с Генералом Армии Владимиром Исаковым встретился с руководством и личным составом авиаполка, - заявил Шапша. - Поздравили с Днем защитника Отечества. Вручил награды. Военные летчики всегда были примером смелости, мужества и чести. Гордимся!