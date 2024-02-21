Новая экспозиция школьного музея открылась в Калуге

В школе № 45 открылась иммерсивная экспозиция школьного музея «Путь СВОих», посвящённая военной истории нашей страны начиная со времён Великой Отечественной войны и до наших дней. Экспозиция представлена в виде вагона времени, каждое купе оформлено в стиле соответствующего исторического периода.

Над созданием выставки трудились активисты военно-патриотического клуба «Наследники Победы», участники боевых действий, а также педагоги и учащиеся Калуги и подшефной средней школы № 6 города Первомайска. Для создания необходимого антуража использовались старинные кирпичи и мебель, предметы быта, военная форма, снаряжение и личные вещи солдат времён Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне, специальной военной операции. Для большего погружения в эпоху школьники подготовили театрализованное представление.

В торжественном открытии приняли участие Глава Городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, министр образования Калужской области Александр Аникеев, члены ветеранских организаций, военные и юнармейцы.

- Создатели экспозиции потрудились на славу, она оставляет очень сильные впечатления, прекрасно воссоздана атмосфера, отражающая подвиг нескольких поколений всего нашего народа. В 45-й школе воспитывают настоящих патриотов, с такой молодёжью за будущее нашей страны можно быть спокойным! – подчеркнул Юрий Моисеев.