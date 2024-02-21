В Калужской области пройдут уроки кибербезопасности для школьников

В России был дан старт новому сезону проекта «Цифровой ликбез». Он будет направлен на защиту от доксинга, краж аккаунтов и мошенничества с дипфейками, информирует пресс-служба правительства Калужской области.

В школах региона пройдут уроки цифровой грамотности, на которых детям покажут три мультика. Всем педагогам раздадут методические материалы.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» рассказал, что мошенники становятся умнее, поэтому важно доступно рассказать детям о таких опасных вещах.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» и «Лабораторией Касперского» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.

Формирование навыков цифровой безопасности у детей соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Материалы проекта доступны на сайте цифровойликбез.рф.